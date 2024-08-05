WTA сменила спортивное гражданство теннисистки Аванесян на армянское
Женская теннисная ассоциация (WTA) сменила с российского на армянское спортивное гражданство теннисистки Элины Аванесян. Соответствующие данные опубликованы на сайте организации.
В профиле спортсменки появился флаг Армении. Аванесян занимает 58-е место в рейтинге WTA.
Ранее замминистра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян заявил, что теннисистка сменит спортивное гражданство. Аванесян 21 год, она занимается теннисом с шести лет, в 2022-м дебютировала на взрослых турнирах Большого шлема.
Ранее спортивное гражданство сменила россиянка Анастасия Кирпичникова, теперь она представляет Францию. На Олимпийских играх в Париже спортсменка завоевала серебро в плавании на дистанции 1500 метров вольным стилем.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru