WTA сменила спортивное гражданство теннисистки Аванесян на армянское

Женская теннисная ассоциация (WTA) сменила с российского на армянское спортивное гражданство теннисистки Элины Аванесян. Соответствующие данные опубликованы на сайте организации.

В профиле спортсменки появился флаг Армении. Аванесян занимает 58-е место в рейтинге WTA.

Ранее замминистра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян заявил, что теннисистка сменит спортивное гражданство. Аванесян 21 год, она занимается теннисом с шести лет, в 2022-м дебютировала на взрослых турнирах Большого шлема.

Ранее спортивное гражданство сменила россиянка Анастасия Кирпичникова, теперь она представляет Францию. На Олимпийских играх в Париже спортсменка завоевала серебро в плавании на дистанции 1500 метров вольным стилем.

