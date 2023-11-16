Тарасова заявила, что ей нечего делать в Госдуме
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на вопрос о работе в Госдуме, заявив, что ей «нечего там делать», передает Sport24.
Тарасова отметила, что у нее никогда не было желания «сидеть» в Госдуме и работать на государство.
Ране трехкратная олимпийская чемпионка, фигуристка, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила в ответ экс-защитнику российской сборной по футболу, игроку московского ЦСКА Василию Березуцкому, призвавшему атлетов уезжать из страны, что сегодня ни один российский футболист не добился значительных результатов в Европе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru