Тарасова заявила, что ей нечего делать в Госдуме

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на вопрос о работе в Госдуме, заявив, что ей «нечего там делать», передает Sport24.

Тарасова отметила, что у нее никогда не было желания «сидеть» в Госдуме и работать на государство.

Ране трехкратная олимпийская чемпионка, фигуристка, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила в ответ экс-защитнику российской сборной по футболу, игроку московского ЦСКА Василию Березуцкому, призвавшему атлетов уезжать из страны, что сегодня ни один российский футболист не добился значительных результатов в Европе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

