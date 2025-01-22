СМИ: В России определились с фигуристами для квалификации на Олимпиаду-2026
Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин примут участие в олимпийском квалификационном турнире в танцах на льду. Об этом со ссылкой на Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщает «Матч ТВ».
Источник телеканала утверждает, что Анастасию Мишину и Александра Галлямова планируется отправить на соревнования спортивных пар, а в женском одиночном катании выступит Аделия Петросян.
Отмечается, что кандидат от России в мужском одиночном катании будет определён по итогам Финала Гран‑при России в Красноярске.
Также важно, что все кандидатуры российских фигуристов должны быть одобрены Международным союзом конькобежцев (ISU).
Ранее фигурист Владислав Дикиджи стал победителем чемпионата России по фигурному катанию в Омске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru