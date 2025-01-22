СМИ: В России определились с фигуристами для квалификации на Олимпиаду-2026

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин примут участие в олимпийском квалификационном турнире в танцах на льду. Об этом со ссылкой на Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщает «Матч ТВ».

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Источник телеканала утверждает, что Анастасию Мишину и Александра Галлямова планируется отправить на соревнования спортивных пар, а в женском одиночном катании выступит Аделия Петросян.

Отмечается, что кандидат от России в мужском одиночном катании будет определён по итогам Финала Гран‑при России в Красноярске.

Также важно, что все кандидатуры российских фигуристов должны быть одобрены Международным союзом конькобежцев (ISU).

Ранее фигурист Владислав Дикиджи стал победителем чемпионата России по фигурному катанию в Омске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: facebook.com/RuSkating
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