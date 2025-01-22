СМИ: В России определились с фигуристами для квалификации на Олимпиаду-2026

Источник телеканала утверждает, что Анастасию Мишину и Александра Галлямова планируется отправить на соревнования спортивных пар, а в женском одиночном катании выступит Аделия Петросян.

Отмечается, что кандидат от России в мужском одиночном катании будет определён по итогам Финала Гран‑при России в Красноярске.

Также важно, что все кандидатуры российских фигуристов должны быть одобрены Международным союзом конькобежцев (ISU).

Ранее фигурист Владислав Дикиджи стал победителем чемпионата России по фигурному катанию в Омске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

