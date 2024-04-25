Тарасова усомнилась в успешности экранизации истории Костомарова
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила сомнение, что фильм о фигуристе Романе Костомарове будет качественным. Об этом пишет РИА Новости.
О начале производства фильма о фигуристе ранее сообщил режиссер Сарик Андреасян. По его словам, картину будут снимать при участии самого спортсмена.
«Кто этот Андреасян? Нет, не верю в хорошую экранизацию», - прокомментировала Тарасова.
В январе 2023 года Костомарова госпитализировали с пневмонией. Фигуристу ампутировали стопы и голени, кисть правой руки и несколько пальцев на левой. Сейчас спортсмен передвигается при помощи протезов, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru