Костомаров споет «Город, которого нет» на шоу Авербуха в Петербурге

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров споет песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет» на гала-шоу «Любимые песни о главном», посвященном Дню Победы. Отмечается, что в шоу также примет участие фигурист Алексей Ягудин, сообщает ТАСС.

Гала-концерт, поставленный Ильей Авербухом, будет посвящен знаковым военным и послевоенным песням ХХ века.

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В шоу также примут участие именитые актеры и актрисы, в том числе певица Юлия Паршута. На льду выступят такие звезды фигурного катания как Марк Кондратюк, Елизавета Туктамышева и Петр Гуменник. Организаторы отмечают, что большая часть программы была поставлена специально для показа в Петербурге.

Ранее сообщалось, что фигуристка Камила Валиева станет ведущей Первого Канала. Об этом спортсменка рассказала во время эфира для китайских болельщиков на платформе Douyin, пишет «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Лызлова
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