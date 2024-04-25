Костомаров споет «Город, которого нет» на шоу Авербуха в Петербурге

В шоу также примут участие именитые актеры и актрисы, в том числе певица Юлия Паршута. На льду выступят такие звезды фигурного катания как Марк Кондратюк, Елизавета Туктамышева и Петр Гуменник. Организаторы отмечают, что большая часть программы была поставлена специально для показа в Петербурге.

Ранее сообщалось, что фигуристка Камила Валиева станет ведущей Первого Канала. Об этом спортсменка рассказала во время эфира для китайских болельщиков на платформе Douyin, пишет «Радиоточка НСН».

