Тарасова рассказала о плакавшей из-за ухода Милохина Медведевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что фигуристка Евгения Медведева переживала из-за ухода блогера Дани Милохина из проекта «Ледниковый период». Об этом пишет Sport24.

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По словам Тарасовой, Медведева сильно переживала и плакала после ухода Милохина. Тренер полагает, что сейчас фигуристка относится к нему равнодушно.

Милохин катался в паре с Медведевой в «Ледниковом периоде». В октябре 2022 года блогер объявил о решении покинуть проект.

В беседе с «Радиоточкой НСН» приемный отец Милохина опроверг сообщения об избиении блогера в столице Грузии Тбилиси. По данным СМИ, нападавший выкрикивал антироссийские лозунги.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Евгения МедведеваФигурное КатаниеТатьяна Тарасова

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