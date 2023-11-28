Тарасова рассказала о плакавшей из-за ухода Милохина Медведевой

По словам Тарасовой, Медведева сильно переживала и плакала после ухода Милохина. Тренер полагает, что сейчас фигуристка относится к нему равнодушно.

Милохин катался в паре с Медведевой в «Ледниковом периоде». В октябре 2022 года блогер объявил о решении покинуть проект.

В беседе с «Радиоточкой НСН» приемный отец Милохина опроверг сообщения об избиении блогера в столице Грузии Тбилиси. По данным СМИ, нападавший выкрикивал антироссийские лозунги.

