Тарасова рассказала о плакавшей из-за ухода Милохина Медведевой
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что фигуристка Евгения Медведева переживала из-за ухода блогера Дани Милохина из проекта «Ледниковый период». Об этом пишет Sport24.
По словам Тарасовой, Медведева сильно переживала и плакала после ухода Милохина. Тренер полагает, что сейчас фигуристка относится к нему равнодушно.
Милохин катался в паре с Медведевой в «Ледниковом периоде». В октябре 2022 года блогер объявил о решении покинуть проект.
В беседе с «Радиоточкой НСН» приемный отец Милохина опроверг сообщения об избиении блогера в столице Грузии Тбилиси. По данным СМИ, нападавший выкрикивал антироссийские лозунги.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: в турецком Бодруме нашли тела двух россиянок
- Тарасова рассказала о плакавшей из-за ухода Милохина Медведевой
- В США посетительница кафе обнаружила в салате части пальца
- Сийярто: главы МИД стран НАТО признали провал контрнаступления ВСУ
- ХАМАС пригласило Маска посетить сектор Газа
- Голикова назвала семью с тремя детьми приоритетом для России
- Театр Ленсовета заменил два спектакля с участием Боярского
- В Армении начали закрывать брокерские счета россиян
- Нетаньяху сообщил об освобождении 74 заложников из сектора Газа
- Актер Огурцов заявил о раскаянии вернувшегося в Россию Серебрякова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru