Согласно последним данным, до госпитализации спортсмен чувствовал недомогание не менее недели, однако отказывался от лечения, а в качестве профилактики окунался в прорубь. Помимо этого, он продолжал выступать в ледовых шоу.

Врачи диагностировали у спортсмена левостороннюю пневмонию и сепсис, при этом тесты на коронавирус и грипп дали отрицательный результат. В больницу он попал в ночь на вторник в крайне тяжёлом состоянии.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на Олимпиаде в Турине в 2006 году Роман Костомаров в спортивных танцах на льду выиграл золотую медаль в дуэте с Татьяной Навкой (нынешней супругой представителя Кремля Дмитрия Пескова), они также дважды становились чемпионами мира и трижды – Европы.

