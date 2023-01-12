Тарасова рассказала о динамике состояния фигуриста Костомарова

Состояние госпитализированного с воспалением лёгких олимпийского чемпиона, фигуриста Романа Костомарова остается стабильным, сведений об отрицательной динамике не появилось. Об этом заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала «Вечерней Москве».

Она уточнила, что 45-летний спортсмен остаётся в отделении реанимации в одной из клиник Москвы (ранее поступили сообщения, что его поместили в больницу в Коммунарке). Тарасова также подтвердила, что Костомарова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ему также проводят экстракорпоральную мембранную оксигенацию - насыщение крови кислородом.

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Согласно последним данным, до госпитализации спортсмен чувствовал недомогание не менее недели, однако отказывался от лечения, а в качестве профилактики окунался в прорубь. Помимо этого, он продолжал выступать в ледовых шоу.

Врачи диагностировали у спортсмена левостороннюю пневмонию и сепсис, при этом тесты на коронавирус и грипп дали отрицательный результат. В больницу он попал в ночь на вторник в крайне тяжёлом состоянии.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на Олимпиаде в Турине в 2006 году Роман Костомаров в спортивных танцах на льду выиграл золотую медаль в дуэте с Татьяной Навкой (нынешней супругой представителя Кремля Дмитрия Пескова), они также дважды становились чемпионами мира и трижды – Европы.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Татьяна ТарасоваЗдоровьеФигуристы
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