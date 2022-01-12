Тарасова поздравила Россию с успешным стартом мужчин-фигуристов на чемпионате Европы

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила всю Россию с успешным стартом фигуристов в одиночном мужском катании на чемпионате Европы в Таллине. После короткой программы лидируют трое россиян - Андрей Мозалёв, вторым идёт Марк Кондратюк, Евгений Семененко третий.

Тарасова отметила довольно редкий случай, когда с первого раза представители РФ занимают весь подиум перед произвольной программой с хорошим запасом от четвертого места. Идущий третьим Семененко опережает почти на 8 баллов представителя Грузии Мориса Квителашвили, который занимает четвёртую позицию после короткой программы.

Мозалёву 18 лет, он занял третье место на чемпионате России нынешнего года, победитель чемпионата мира среди юниоров. Спортсмена тренирует Кирилл Давыденко. С произвольной программой мужчины выступят 14 января.

Накануне стало известно о повторной госпитализации Татьяны Тарасовой за последний месяц. Стало также известно, что на днях прославленному специалисту вызывали скорую помощь в связи с жалобами на мигрень и боли в животе.

