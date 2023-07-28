Тарасова осудила намерение литовских властей лишить гражданства Дробязко


Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова осудила намерение литовского МВД, которое направило обращение президенту страны Гитанасу Науседе с требованием лишить фигуристку Маргариту Дробязко гражданства Литвы. Об этом сообщило агентство ТАСС.

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Тарасова назвала литовских чиновников неумными людьми, не понимающими, сколько сделала для страны Дробязко — спортсменка самого высокого уровня.

Отмечается, что Дробязко стала гражданкой Литвы в 1993 году.

Ранее Науседа лишил государственных наград Дробязко и фигуриста Повиласа Ванагаса государственных наград за то, что они намерены принять участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
ТЕГИ:ЛитваСпортсменыФигуристыТатьяна Тарасова

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