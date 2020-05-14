Тарасова на Роднину не реагирует. Даже после ругани

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, в свою очередь, в эфире НСН кратко ответила на высказывания Родниной.

«Я на это не реагирую. Всё, до свидания!», - сказала Тарасова.

Всё началось с заявления Тарасовой о том, что Роднина отправила Черкасскую на турнир в Австралию, не смотря на то, что у неё был рак четвёртой степени. О чём написал РБК.

«У Черкасской был рак четвертой степени, она не могла даже воду пить, а Роднина ее отправила на соревнования в Австралию», - сообщила она в интервью.

Ранее в эфире НСН Тарасова пожелала выздоровления заболевшей коронавирусом Татьяне Навке.

