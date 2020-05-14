Тарасова на Роднину не реагирует. Даже после ругани

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с НСН прокомментировала резкие высказывания депутата Ирины Родниной в свой адрес.

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина резко высказалась о заслуженном тренере СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой за слова о хореографе Елене Черкасской, сообщает Sport24.

«Я бы посоветовала Татьяне Анатольевне немножечко удариться в историю. Если имеется тот момент, то это 1981 год. Черкасская умерла от рака через 20 лет. Бог ее рассудит. У нее давно проблемы с головой. Грязно говорить о человеке, которого уже нет», - возмутилась Роднина.

Тарасова пожелала выздоровления Навке

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, в свою очередь, в эфире НСН кратко ответила на высказывания Родниной.

«Я на это не реагирую. Всё, до свидания!», - сказала Тарасова.

Всё началось с заявления Тарасовой о том, что Роднина отправила Черкасскую на турнир в Австралию, не смотря на то, что у неё был рак четвёртой степени. О чём написал РБК.

«У Черкасской был рак четвертой степени, она не могла даже воду пить, а Роднина ее отправила на соревнования в Австралию», - сообщила она в интервью.

Ранее в эфире НСН Тарасова пожелала выздоровления заболевшей коронавирусом Татьяне Навке.

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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
ТЕГИ:Ирина РоднинаТатьяна Тарасова
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