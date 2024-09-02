Тарасова не поддержала решение академии Плющенко судиться с экс-воспитанницей

Никулинский районный суд Москвы взыскал со спортсменки один миллион 800 тысяч рублей за односторонний отказ от исполнения договора о спортивной подготовке и совершения агентских действий. Так, 12-летняя Парсегова вернулась из академии Плющенко обратно к тренеру Этери Тутберидзе.

Тарасова заявила, что против такого подхода и выразила мнение, что необходимо уметь договариваться без судов. По ее мнению, это первый подобный суд в России в фигурном катании.

Ранее стало известно, что воспитанницу академии Плющенко фигуристку Варвару Горобченко дисквалифицировали на пять лет за допинг, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

