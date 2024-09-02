Тарасова не поддержала решение академии Плющенко судиться с экс-воспитанницей
Академии Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» и представителям спортсменки Арины Парсеговой не стоило доводить конфликт до суда, лучше было найти компромисс, заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Ее слова приводят РИА Новости.
Никулинский районный суд Москвы взыскал со спортсменки один миллион 800 тысяч рублей за односторонний отказ от исполнения договора о спортивной подготовке и совершения агентских действий. Так, 12-летняя Парсегова вернулась из академии Плющенко обратно к тренеру Этери Тутберидзе.
Тарасова заявила, что против такого подхода и выразила мнение, что необходимо уметь договариваться без судов. По ее мнению, это первый подобный суд в России в фигурном катании.
Ранее стало известно, что воспитанницу академии Плющенко фигуристку Варвару Горобченко дисквалифицировали на пять лет за допинг, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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