Тарасова назвала свинарником олимпийскую сборную США

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала олимпийскую сборную США, сообщает «Чемпионат».

Комментируя высказывания американца Райана Мерфи, который подверг сомнению чистоту победы российского пловца Евгения Рылова на Олимпиаде в Токио, она сравнила американских спортсменов со свиньями с цветах американского флага.

«Американцы слабее и им надо что-то хрюкать про допинг. Воспринимать это надо так - мы зашли в свинарник, а вокруг разрисованные свиньи в цветах их флага», - резюмировала Тарасова.

Ранее российский пловец Евгений Рылов с олимпийским рекордом выиграл золотую медаль в заплыве на 200 метров на спине. Комментируя сомнения Мерфи, он отметил, что лично его американец ни в чём не обвинил, поэтому он не желает ничего отвечать на эту тему, сообщает RT.

