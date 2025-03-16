Загитова заявила, что не реагирует на критику

«Я привыкла к тому, что люди разбирают все мои слова, мою внешность, поведение. Это не в новинку для меня, у меня есть иммунитет к этому», - сказала Загитова.

Также Загитова объявила, что в последний раз выступила в роли капитана на Кубке Первого канала. В этот раз ее команда заняла второе место. По словам Загитовой, «нужно дорогу молодым давать» и порекомендовала Марка Кондратюка на роль капитана в следующем году.

Ранее стало известно, что Загитова подала заявку в Президентский фонд культурных инициатив на грант в размере 74,798 млн рублей для организации ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

