Загитова заявила, что не реагирует на критику
Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что не реагирует на критические замечания в свой адрес. Об этом спортсменка завила на пресс-конференции по итогам кубка Первого канала.
«Я привыкла к тому, что люди разбирают все мои слова, мою внешность, поведение. Это не в новинку для меня, у меня есть иммунитет к этому», - сказала Загитова.
Также Загитова объявила, что в последний раз выступила в роли капитана на Кубке Первого канала. В этот раз ее команда заняла второе место. По словам Загитовой, «нужно дорогу молодым давать» и порекомендовала Марка Кондратюка на роль капитана в следующем году.
Ранее стало известно, что Загитова подала заявку в Президентский фонд культурных инициатив на грант в размере 74,798 млн рублей для организации ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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