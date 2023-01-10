«Есть уверенность»: Тарасова и Маринин ждут скорое возвращение спортсменов в международные соревнования

Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с НСН заявила, что российских спортсменов могут допустить к международным соревнованиям уже в этом году.

Ранее стало известно, что фото российской фигуристки Евгении Медведевой использовали в анонсе на сайте Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо. При этом 1 марта 2022 года совет Международного союза конькобежцев отстранил российских спортсменов от участия в международных турнирах.

«Я думаю, что мы с этого года должны в международных соревнованиях выступать. У меня есть такая уверенность. Это лично мое мнение», - сказала Тарасова.