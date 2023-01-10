«Есть уверенность»: Тарасова и Маринин ждут скорое возвращение спортсменов в международные соревнования

Татьяна Тарасова заявила НСН, что это должно произойти уже в 2023 году, Максим Маринин отметил, что продолжить борьбу смогут только самые сильные спортсмены. 

Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с НСН заявила, что российских спортсменов могут допустить к международным соревнованиям уже в этом году.

Ранее стало известно, что фото российской фигуристки Евгении Медведевой использовали в анонсе на сайте Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо. При этом 1 марта 2022 года совет Международного союза конькобежцев отстранил российских спортсменов от участия в международных турнирах.

«Я думаю, что мы с этого года должны в международных соревнованиях выступать. У меня есть такая уверенность. Это лично мое мнение», - сказала Тарасова.

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Со своей стороны, олимпийский чемпион в парном катании Максим Маринин сказал НСН, что подготовка в таких неопределенных условиях очень сложна для спортсменов, не все дойдут до конца.

«Готовиться к Олимпиаде нужно сразу, как закончилась предыдущая. Почти сразу начинается новый цикл. Сейчас пока время еще есть, поэтому будем надеяться, что что-то изменится. Нужна конкретика – на каких условиях. Для тренеров и спортсменов это очень тяжело. Ты можешь готовиться, но нет определенной мотивации, когда ты в подвешенном состоянии, не знаешь, допустят тебя или нет, не знаешь сроков. Я бы посоветовал бороться до конца. Потери будут, но останутся самые мотивированные, самые сильные, произойдет определенного рода спортивная селекция», - объяснил он.

Ранее глава Национального олимпийского комитета США Сюзанна Лайонс призвала допустить российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом. Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с НСН тогда поблагодарила американцев за такой призыв.

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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
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