Тарасов сломал ногу через несколько дней после перехода в «Рубин»

Спустя несколько дней после перехода в казанский «Рубин» Дмитрий Тарасов получил серьезную травму. Об этом сообщает пресс-служба ФК. Отмечается, что инцидент произошел во время тренировки на сборе в Турции. Футболист почувствовал боль в ноге и был вынужден покинуть поле, пишет Свободная пресса.