Тарасов сломал ногу через несколько дней после перехода в «Рубин»

21 февраля 202017:44

Спустя несколько дней после перехода в казанский «Рубин» Дмитрий Тарасов получил серьезную травму. Об этом сообщает пресс-служба ФК. Отмечается, что инцидент произошел во время тренировки на сборе в Турции. Футболист почувствовал боль в ноге и был вынужден покинуть поле, пишет Свободная пресса.

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Как отмечает Sport24, 32-летний футболист сломал ногу и будет вынужден прекратить тренировки и игры на длительный срок.

Ранее НСН сообщала, что казанский «Рубин» объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником московского «Локомотива» Дмитрием Тарасовым. С таким заявлением выступила пресс-служба ФК, подчеркнув, что контракт рассчитан до конца текущего сезона, подчёркивает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
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