Тарасов сломал ногу через несколько дней после перехода в «Рубин»
Спустя несколько дней после перехода в казанский «Рубин» Дмитрий Тарасов получил серьезную травму. Об этом сообщает пресс-служба ФК. Отмечается, что инцидент произошел во время тренировки на сборе в Турции. Футболист почувствовал боль в ноге и был вынужден покинуть поле, пишет Свободная пресса.
Как отмечает Sport24, 32-летний футболист сломал ногу и будет вынужден прекратить тренировки и игры на длительный срок.
Ранее НСН сообщала, что казанский «Рубин» объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником московского «Локомотива» Дмитрием Тарасовым. С таким заявлением выступила пресс-служба ФК, подчеркнув, что контракт рассчитан до конца текущего сезона, подчёркивает RT.
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