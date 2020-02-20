Сборная России сохранила свои позиции в рейтинге FIFA

Сборная России сохранила 38-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола – он стал первым в 2020 году. Что касается лидеров, то на первом месте, по-прежнему, располагается сборная Бельгии. Действующий чемпион мира, команда Франции, занимает вторую строчку, замыкает тройку Бразилия. Что касается первой пятёрки, то в неё также входят сборные Англии и Уругвая, отмечает Свободная пресса.

Отмечает, что сезон 2019 подопечные Станислава Черчесова завершили на самом высоком за последние четыре года месте в рейтинге FIFA. По итогам 2015 года национальная футбольная команда была 24-й, год спустя опустилась на 56-ю строчку, в 2017-м — на 64-ю, а в 2018-м сборная России обосновалась на 48-ой.