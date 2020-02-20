Сборная России сохранила свои позиции в рейтинге FIFA
Сборная России сохранила 38-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола – он стал первым в 2020 году. Что касается лидеров, то на первом месте, по-прежнему, располагается сборная Бельгии. Действующий чемпион мира, команда Франции, занимает вторую строчку, замыкает тройку Бразилия. Что касается первой пятёрки, то в неё также входят сборные Англии и Уругвая, отмечает Свободная пресса.
Отмечает, что сезон 2019 подопечные Станислава Черчесова завершили на самом высоком за последние четыре года месте в рейтинге FIFA. По итогам 2015 года национальная футбольная команда была 24-й, год спустя опустилась на 56-ю строчку, в 2017-м — на 64-ю, а в 2018-м сборная России обосновалась на 48-ой.
Ранее НСН писала, что в Международной федерации футбола не подтвердили информацию о том, что сборной России запретят участвовать в чемпионате мира 2022 года, который состоится в Катаре.
В FIFA отметили, что экспертам «нечего добавить к декабрьскому заявлению, в котором сообщалось, что федерация находится в контакте с WADA и ASOIF [Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта] по поводу распространения решения исполнительного комитета WADA на футбол». Об этом пишет ТАСС.
В свою очередь, почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отметил, что WADA не может не допустить сборную России по футболу на чемпионат мира 2022 года. Он заявил, что это «очередная муть, которая начинает бродить время от времени. Очередная банальная провокация».
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