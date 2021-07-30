«Такими нужно гордиться». Песков назвал героем травмированную рапиристку Мартьянову

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская рапиристка Марта Марьянова, «настоящая девушка-герой», сообщает ТАСС.

По его словам, девушка, которая несмотря на травму продолжила борьбу и стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях по фехтованию, дала российской сборной шанс выиграть золотую медаль.

«Такими нужно гордиться», - подчеркнул Песков.

Ранее в финале Мартьянова подвернула лодыжку, но всё же продолжила выступления, так как замен не было и с турнира могли снять всю команду. После победы девушка покинула арену в кресле-каталке, сообщает RT.

Российские рапиристки заняли первое место в командном турнире среди женщин на Олимпийских играх в Токио, передает Ura.ru. Золотые медали, кроме Мартьяновой завоевали Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова и Аделина Загидуллина.

