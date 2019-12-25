«Так решила партия». Эксперт об ограничении зарплат футболистов в Китае
Автор и руководитель программы РУДН «Футбольная индустрия» рассказал НСН, что в КНР решили скорректировать большие траты на неэффективный футбол.
Китайская футбольная ассоциация вводит жесткий «потолок зарплат», теперь годовая заработная плата иностранного футболиста не сможет превышать трех миллионов евро. В таких условиях вряд ли захотят выступать европейские и бразильские футболисты, которые буквально «наводнили» футбольный Китай. Футбольные чиновники решили сделать ставку на местных футболистов.
Также изменения в «потолке зарплат» коснутся и доморощенных футболистов, теперь заработная плата местных спортсменов не сможет превышать 1,2 миллиона евро в год, предусмотрена надбавка в 20% в том случае, если футболист выступает за национальную сборную Китая. Самые жесткие условия будут для молодых футболистов, не достигших 20-летнего возраста, их годовая заработная плата не должна превышать 38 тысяч евро.
Автор и руководитель программы РУДН «Футбольная индустрия» Роберт Воскеричян в эфире НСН предположил, что в условиях невысоких спортивных показателей, китайское руководство решило урезать бюджет игроков.
«Китайскому футболу падение не грозит, потому что он невысоко поднялся. Особых успехов там нет. В Китае все решает партия, все делается с отмашкой на партийные органы. Видимо, партия решила скорректировать вопрос и запретила такие непонятные траты. Везде сейчас сложно, компании сокращают. Дошла очередь до футбола. Речь скорее о том, чтобы спортивное руководство приняло решение упорядочить этот процесс. Что касается нашего футбола, потолки зарплат, на мой взгляд, неэффективны, в таких открытых системах как футбол. В закрытых лигах НХЛ или НБА там возможны потолки зарплат, потому есть возможность регулировать, контролировать, наказывать. А в футболе я не вижу перспектив ввода потолка зарплат», - заявил он.
Ранее сообщалось, что Китай станет единственным кандидатом на проведение клубного чемпионата мира 2021 года - соревнование между сильнейшими клубами шести конфедераций, которые выиграли сильнейший континентальный клубный турнир в своей конфедерации.
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