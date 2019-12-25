«Так решила партия». Эксперт об ограничении зарплат футболистов в Китае

Китайская футбольная ассоциация вводит жесткий «потолок зарплат», теперь годовая заработная плата иностранного футболиста не сможет превышать трех миллионов евро. В таких условиях вряд ли захотят выступать европейские и бразильские футболисты, которые буквально «наводнили» футбольный Китай. Футбольные чиновники решили сделать ставку на местных футболистов.

Также изменения в «потолке зарплат» коснутся и доморощенных футболистов, теперь заработная плата местных спортсменов не сможет превышать 1,2 миллиона евро в год, предусмотрена надбавка в 20% в том случае, если футболист выступает за национальную сборную Китая. Самые жесткие условия будут для молодых футболистов, не достигших 20-летнего возраста, их годовая заработная плата не должна превышать 38 тысяч евро.

Автор и руководитель программы РУДН «Футбольная индустрия» Роберт Воскеричян в эфире НСН предположил, что в условиях невысоких спортивных показателей, китайское руководство решило урезать бюджет игроков.