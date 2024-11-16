Пол победил Тайсона в боксерском поединке в США

Бой продлился восемь раундов, судьи единогласно присудили победу Полу. Правила поединка немного отличались от традиционных: раунды состояли всего из двух минут, а перчатки боксеров весили не 10, а 14 унций. Тем не менее, бой считается официальным, его результат внесут в статистику спортсменов.

Джейку Полу 27 лет, он выступает на ринге с января 2020 года. Боец одержал уже 11-ю победу (7 из них — нокаутом) при одном поражении. В свою очередь, 58-летний Майк Тайсон выступал как профессиональный боксер с 1985 года, в 2005-м он завершил карьеру. Бой спортсмена с Полом стал первым его выходом на ринг в официальном поединке за почти 20 лет. Всего за свою карьеру Тайсон одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел семь поражений.

