Таджикские футболисты отказались играть с командой России в ноябре
8 октября 202402:01
В Таджикистане федерация футбола отказалась от матча с российской командой в ноябре, сообщает РИА Новости.
При этом не исключена возможность проведения товарищеского матча в 2025 году. В федерации отметили, что в ноябре запланированы домашние матчи.
Учебно-тренировочный сбор сборной России стартовал 7 октября.
Ранее в футбольном союзе прокомментировали отказ Пакистана проводить матч с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Таджикские футболисты отказались играть с командой России в ноябре
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru