Таджикские футболисты отказались играть с командой России в ноябре

В Таджикистане федерация футбола отказалась от матча с российской командой в ноябре, сообщает РИА Новости.

В Бурунди заинтересовались товарищеским матчем со сборной России

При этом не исключена возможность проведения товарищеского матча в 2025 году. В федерации отметили, что в ноябре запланированы домашние матчи.

Учебно-тренировочный сбор сборной России стартовал 7 октября.

Ранее в футбольном союзе прокомментировали отказ Пакистана проводить матч с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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