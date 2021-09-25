Сёмин ушел с поста главного тренера «Ростова»
Тренер Юрий Сёмин подал заявление об уходе с должности главного тренера российского футбольного клуба (ФК) «Ростов».
Решение об отставке принято после встречи главного тренера и президента клуба, сообщает официальный сайт «Ростова».
«Благодарю Юрия Павловича за время, проведённое в «Ростове», за то, что он откликнулся и согласился принять нашу команду. Юрий Павлович — замечательный, порядочный человек и Тренер с большой буквы, настоящий профессионал», — прокомментировал ситуацию президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц.
По его словам, клуб сохранит хорошие отношения с Сёминым. Арутюнянц также пожелал ему здоровья и удачи, сообщает RT.
Напомним, что Сёмин занял пост главного тренера «Ростова» летом в связи с переходом Валерия Карпина в сборную России.
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