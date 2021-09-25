Сёмин ушел с поста главного тренера «Ростова»

«Благодарю Юрия Павловича за время, проведённое в «Ростове», за то, что он откликнулся и согласился принять нашу команду. Юрий Павлович — замечательный, порядочный человек и Тренер с большой буквы, настоящий профессионал», — прокомментировал ситуацию президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц.

По его словам, клуб сохранит хорошие отношения с Сёминым. Арутюнянц также пожелал ему здоровья и удачи, сообщает RT.

Напомним, что Сёмин занял пост главного тренера «Ростова» летом в связи с переходом Валерия Карпина в сборную России.

