Сёмин ушел с поста главного тренера «Ростова»

Тренер Юрий Сёмин подал заявление об уходе с должности главного тренера российского футбольного клуба (ФК) «Ростов».

Решение об отставке принято после встречи главного тренера и президента клуба, сообщает официальный сайт «Ростова».

Главным тренером «Ростова» стал Юрий Сёмин

«Благодарю Юрия Павловича за время, проведённое в «Ростове», за то, что он откликнулся и согласился принять нашу команду. Юрий Павлович — замечательный, порядочный человек и Тренер с большой буквы, настоящий профессионал», — прокомментировал ситуацию президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц.

По его словам, клуб сохранит хорошие отношения с Сёминым. Арутюнянц также пожелал ему здоровья и удачи, сообщает RT.

Напомним, что Сёмин занял пост главного тренера «Ростова» летом в связи с переходом Валерия Карпина в сборную России.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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