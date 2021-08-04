Главным тренером «Ростова» стал Юрий Сёмин
Юрий Сёмин, который является одним из самых титулованных тренеров в отечественном футболе, стал главным тренером футбольного клуба «Ростов», сообщает пресс-служба команды.
В сообщении говорится, что соглашение с известным российским специалистом заключено на два года.
На счету Сёмина три чемпионских титула, которые он взял с московским «Локомотивом». Кроме этого, с «железнодорожниками» он неоднократно выигрывал Кубок России.
На посту главного тренера «Ростова» Сёмин сменил Валерия Карпина, который покинул клуб после двух туров чемпионата России 2021/2022. По его словам, невозможно полноценно совмещать работу в команде и в сборной России, сообщает RT.
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