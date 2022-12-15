Сын Шумахера стал резервным пилотом команды «Формулы 1» Mercedes

В сообщении говорится, что 23-лений сын легендарного Михаэля Шумахера, ранее выступавший за американскую команду Haas F1, подписал с «конюшней» из Брэкли однолетний контракт.

Глава Mercedes-AMG Petronas F1 Team Тото Вольфф назвал Мика «талантливым молодым гонщиком, который стремиться учиться и совершенствоваться».

«Мы также знаем, что, имея за плечами два года участия в гонках «Формулы 1», он будет готов заменить Льюиса Хэмилтона или Джорджа Расселла, если потребуется», - добавил он.

Ранее глава Haas F1 Гюнтер Штайнер заявил, что в 2023 году место Мика Шумахера в команде займёт Нико Хюлькенберг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

