Сын Шумахера стал резервным пилотом команды «Формулы 1» Mercedes
Немецкий гонщик Мик Шумахер стал резервным пилотом команды «Формулы 1» Mercedes-AMG Petronas F1 Team. Об этом сообщает пресс-служба гоночного коллектива.
В сообщении говорится, что 23-лений сын легендарного Михаэля Шумахера, ранее выступавший за американскую команду Haas F1, подписал с «конюшней» из Брэкли однолетний контракт.
Глава Mercedes-AMG Petronas F1 Team Тото Вольфф назвал Мика «талантливым молодым гонщиком, который стремиться учиться и совершенствоваться».
«Мы также знаем, что, имея за плечами два года участия в гонках «Формулы 1», он будет готов заменить Льюиса Хэмилтона или Джорджа Расселла, если потребуется», - добавил он.
Ранее глава Haas F1 Гюнтер Штайнер заявил, что в 2023 году место Мика Шумахера в команде займёт Нико Хюлькенберг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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