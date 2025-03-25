Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса за рекордное количество побед

Всего Роналду провел 132 встречи, в которых одержала победу команда с его участием. Таким образом, Роналду обошел защитника испанского клуба «Монтеррей» Серхио Рамоса.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча». В его активе — чемпионские титулы в Италии, Испании и Англии, а также пять побед в Лиге чемпионов. Он стал чемпионом Европы 2016 года вместе со сборной Португалии, победителем Лиги наций УЕФА 2019 года, а также бронзовым и серебряным призером континентального первенства.

Ранее Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира. За 2024 год он заработал $260 млн (до уплаты налогов и агентских сборов). Спортсмен заработал $215 млн благодаря зарплате и призовым в саудовском клубе «Аль-Наср». Еще $45 млн ему принесли контракты со спонсорами. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

