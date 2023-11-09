Сыновей Рамзана Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни

Он отметил, что дети главы Чечни «являются ярким примером для подрастающего поколения» и «настоящей гордостью нашего народа».

«Ахмат, Эли и Адам... с раннего детства изучают каноны религии, являются Хафизами священного Корана, делают успехи в учебе, спорте и в общественной деятельности... Все знают их как смелых и отважных молодых людей»,- написал Дудаев.

Ранее министр здравоохранения Чечни Адам Алханов заявил, что Адам Кадыров был назначен на должность начальника отдела безопасности главы республики, сообщает RT.

