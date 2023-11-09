Сыновей Рамзана Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни
Министр Чечни по национальной политике и внешним связям Ахмед Дудаев в своём Telegram-канале заявил, что сыновья главы республики Рамзана Кадырова Ахмат, Эли и Адам были награждены высшим орденом чеченского парламента «Даймехкан Сий» (Честь Отечества).
Он отметил, что дети главы Чечни «являются ярким примером для подрастающего поколения» и «настоящей гордостью нашего народа».
«Ахмат, Эли и Адам... с раннего детства изучают каноны религии, являются Хафизами священного Корана, делают успехи в учебе, спорте и в общественной деятельности... Все знают их как смелых и отважных молодых людей»,- написал Дудаев.
Ранее министр здравоохранения Чечни Адам Алханов заявил, что Адам Кадыров был назначен на должность начальника отдела безопасности главы республики, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru