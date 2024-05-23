Сын главы Чечни стал президентом ФК «Ахмат»
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат стал новым президентом грозненского футбольного клуба «Ахмат». Об этом сообщает пресс-служба команды.
Отмечается, что на этом посту 18-летний Ахмат Кадыров, ранее ставший министром республики по физической культуре и спорту, сменил экс-спикера чеченского парламента Магомеда Даудова.
«Уверены, что под началом Ахмата Рамзановича команду ждут новые достижения, победы и хорошие результаты», - говорится в сообщении.
Ранее «Зенит» из Санкт-Петербурга в матче 29-го тура чемпионата России по футболу разгромил «Ахмат» со счётом 5:1, сообщает RT.
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