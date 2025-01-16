Алексей Ягудин и Евгений Плющенко выявят сильнейшего в новом соревновании
16 января 202518:36
Два давних соперника, олимпийские чемпионы в мужском одиночном катании, Алексей Ягудин и Евгений Плющенко выявят сильнейшего вне основного зачета на турнире шоу-программ «Русский вызов», сообщает «РИА Новости».
Победителю этого соревнования достанется крупный денежный приз. Уже известно, что программу для выступления Ягудина готовит хореограф Илья Авербух.
Ранее Плющенко заявил, что готов соревноваться с Ягудиным за 10 млн рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru