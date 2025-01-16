Алексей Ягудин и Евгений Плющенко выявят сильнейшего в новом соревновании

Два давних соперника, олимпийские чемпионы в мужском одиночном катании, Алексей Ягудин и Евгений Плющенко выявят сильнейшего вне основного зачета на турнире шоу-программ «Русский вызов», сообщает «РИА Новости».

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Победителю этого соревнования достанется крупный денежный приз. Уже известно, что программу для выступления Ягудина готовит хореограф Илья Авербух.

Ранее Плющенко заявил, что готов соревноваться с Ягудиным за 10 млн рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:СоревнованияАлексей Ягудин Евгений ПлющенкоФигурное Катание

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