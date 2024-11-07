Сыгравшая один матч итогового турнира WTA Касаткина заработала $335 тысяч

Первая ракета России Дарья Касаткина проиграла единственную встречу на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации в столице Саудовской Аравии в рамках заключительного тура группового этапа. Она не смогла ничего противопоставить польской теннисистке Иге Свёнтек.

Матч в оранжевой группе завершился с разгромным для россиянки счетом 1:6, 0:6. Касаткина занимает сейчас девятое место в рейтинге WTA. Она получила возможность сыграть единственный матч на турнир после отказа от выступления в Эр-Рияде представительницы США Джессики Пегулы из-за травмы колена. Американка до этого проиграла два матча и потеряла шансы на выход из группы.