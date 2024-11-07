Сыгравшая один матч итогового турнира WTA Касаткина заработала $335 тысяч
Первая ракета России Дарья Касаткина проиграла единственную встречу на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации в столице Саудовской Аравии в рамках заключительного тура группового этапа. Она не смогла ничего противопоставить польской теннисистке Иге Свёнтек.
Матч в оранжевой группе завершился с разгромным для россиянки счетом 1:6, 0:6. Касаткина занимает сейчас девятое место в рейтинге WTA. Она получила возможность сыграть единственный матч на турнир после отказа от выступления в Эр-Рияде представительницы США Джессики Пегулы из-за травмы колена. Американка до этого проиграла два матча и потеряла шансы на выход из группы.
Несмотря на поражение, Касаткина за само участие в итоговом турнире получит 335 тысяч долларов, как и все сыгравшие участницы. Полуфиналистки заработают по 350 тысяч долларов, проигравшая участница финала – 1,27 млн долларов, победительница – 2,5 млн долларов.
Последняя полуфиналистка определится после встречи между чешкой Барборой Крейчиковой (8) и американкой Кори Гауфф (3). Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее места в полуфинале себе обеспечили первая ракета мира белоруска Арина Соболенко и китаянка Чжэн Цинвэнь (7).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru