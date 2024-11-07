Медведев и Рублев сыграют в разных группах итогового турнира ATP

Представители России Даниил Медведев и Андрей Рублев оказались в разных группах на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов в Турине. Таковы результаты жеребьевки, которая прошла 7 ноября в этом городе на севере Италии.

Соперниками четвертой ракетки мира Медведева по группе стали представитель Италии, первая ракета мира Янник Синнер, Тэйлор Фриц из США, занимающий шестую строчку рейтинга, и восьмой номер, австралийский теннисист Алекс де Минор.

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В другой группе девятая ракетка мира Рублев попал в компанию представителя ФРГ Александра Зверева (2), испанца Карлоса Алькараса (3) и представителя Норвегии Каспера Рууда (7). Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», второй на сегодня номер в рейтинге АТР серб Новак Джокович снялся с соревнований из-за травмы. Это и позволило Рублеву попасть на финальный турнир.

Соревнования пройдет с 10 по 17 ноября. В нем традиционно принимают участие ТОП-8 теннисистов. Больше всех побед на нем имеет Джокович – семь. Дважды победителем становился Зверев, один раз - Медведев (2020 год).

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ФОТО: ТАСС
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