Медведев и Рублев сыграют в разных группах итогового турнира ATP

Представители России Даниил Медведев и Андрей Рублев оказались в разных группах на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов в Турине. Таковы результаты жеребьевки, которая прошла 7 ноября в этом городе на севере Италии.

Соперниками четвертой ракетки мира Медведева по группе стали представитель Италии, первая ракета мира Янник Синнер, Тэйлор Фриц из США, занимающий шестую строчку рейтинга, и восьмой номер, австралийский теннисист Алекс де Минор.