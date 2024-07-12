«Сыграть на все 100%»: Любимов рассказал, кто выигрывает чемпионаты по футболу

Финалы часто выигрывают те команды, которые готовы сыграть на все 100% именно в день финала, отметил в эфире НСН Александр Любимов. 

Не всегда самая сильная футбольная команда побеждает в финалах чемпионатов, тому есть множество подтверждений, рассказал президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов в пресс-центре НСН.

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«Как человек, который занимается историей и статистикой, сразу скажу: не всегда сильнейшие команды выходят в финал. И не всегда сильнейшая команда побеждает. В 1954 году сборная Венгрии однозначно была сильнейшей. Единственный матч, который она проиграла финал чемпионата мира. Ни до, ни после этого она не проигрывала по 2,5 года. То же самое в 1974 году, когда блистала сборная команда Нидерландов с Кройфом, ее креативным, абсолютно новым футболом вышла в финал, но проиграла. Финалы часто выигрывают те команды, которые готовятся именно к соревнованию и именно в день финала готовы сыграть на все 100%», – сказал Любимов.

Он также сравнил два матча в полуфинале чемпионата Европы – 2024.

«Два полуфинальных матча были почти одинаковыми. Атакующая Испания играла с прагматичной Францией, а в другом матче, веселые Нидерланды играли против очень прагматичных англичан. В первом случае победил атакующий футбол, а во втором, что удивительно, англичане», – добавил он.

Финал чемпионата Европы – 2024, в котором сойдутся национальные команды Англии и Испании, состоится в воскресенье, 14 июля. Игра будет проходить на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Главным арбитром финального матча станет французский судья Франсуа Летексье. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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