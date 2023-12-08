Свищев: решение МОК ещё не гарантия допуска россиян на Олимпиаду

«На мой взгляд, это очередная игра МОК. Теперь они ждут ответной реакции, следят за этим, анализируют все», - подчеркнул депутат.

Он также отметил, что непонятно, почему решение объявлено сейчас, хотя первоначально МОК обещал это сделать в марте 2024 года. По мнению Свищева, это очередной виток игры, в которую МОК играет с российскими спортсменами уже долгое время.

Ранее российских спортсменов допустили до Олимпийских Игр 2024 года в Париже, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

