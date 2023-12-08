Свищев: решение МОК ещё не гарантия допуска россиян на Олимпиаду
Решение Международного олимпийского комитета о допуске российских спортсменов до участия в Олимпийских играх в Париже не является гарантией того, что они выступят на соревнованиях. Об этом заявил председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, передает ТАСС.
«На мой взгляд, это очередная игра МОК. Теперь они ждут ответной реакции, следят за этим, анализируют все», - подчеркнул депутат.
Он также отметил, что непонятно, почему решение объявлено сейчас, хотя первоначально МОК обещал это сделать в марте 2024 года. По мнению Свищева, это очередной виток игры, в которую МОК играет с российскими спортсменами уже долгое время.
Ранее российских спортсменов допустили до Олимпийских Игр 2024 года в Париже, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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