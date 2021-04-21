Суперлига приостановила свою деятельность

Проект футбольной Суперлиги приостановлен, сообщает журналист Sky Sport Italia Алессандро Альчато в Twitter.

Организация приостановила свою деятельность спустя два дня после анонса. Создатели Суперлиги не признают, что проект провалился, и собираются вернуться с измененным форматом.

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Ранее решение о выходе из Суперлиги приняли английские клубы «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси». Кроме того, из соревнования намерены выйти итальянские «Милан» и «Интер». На текущий момент участниками турнира остаются испанские «Реал Мадрид», «Атлетико Мадрид», «ФК Барселона» и итальянский «Ювентус».

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Фото: facebook.com/ChampionsLeague
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