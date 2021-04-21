Суперлига приостановила свою деятельность

Владимир Путин в 17-й раз обратится с посланием Федеральному собранию РФ Госдеп разочарован ответом России на американские санкции Конюхов этим летом планирует в одиночку дрейфовать в Северном Ледовитом океане Все шесть английских клубов из числа основателей Суперлиги объявили о выходе