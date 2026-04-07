Карпин рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира по футболу-2026
7 апреля 202617:18
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что на грядущем чемпионате мира будет болеть за сборную Испании. Об этом сообщает РИА Новости.
На встрече-конференции в рамках проекта «Футбол в школе» он пояснил, что «11 лет играл в Испании и 14 лет там прожил».
«Ответ очевиден - буду болеть за сборную Испании», - заключил специалист.
Ранее Карпин заявил, что его главная тренерская ошибка заключалась в том, что он требовал от игроков того, чего они не могут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Кто управляет Ираном в случае ранения верховного лидера Хаменеи
- В Германии предрекли провал странам ЕС в вопросе отмены права вето
- Пострадавшие от паводков в Дагестане получат выплаты
- Глава МЧС заявил о шести погибших при паводке в Дагестане
- «Социальная справедливость»: Глазьев призвал увеличить налоговые вычеты за покупку жилья
- Путин поручил своевременно оказывать помощь пострадавшим от паводка в Дагестане
- ФАС снизила цены на семь жизненно необходимых лекарств
- Эпоха страз и накладных ресниц: Лисовец назвал бренд Diesel провинциальным китчем
- Карпин рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира по футболу-2026
- «Не ради хайпа»: Барщевский пообещал не задирать цены на спектакль с Долиной