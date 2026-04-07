Карпин рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира по футболу-2026

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что на грядущем чемпионате мира будет болеть за сборную Испании. Об этом сообщает РИА Новости.

На встрече-конференции в рамках проекта «Футбол в школе» он пояснил, что «11 лет играл в Испании и 14 лет там прожил».

«Ответ очевиден - буду болеть за сборную Испании», - заключил специалист.

Ранее Карпин заявил, что его главная тренерская ошибка заключалась в том, что он требовал от игроков того, чего они не могут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
