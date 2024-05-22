Суд зарегистрировал иск футболиста Мамаева к бывшей супруге

Пресненский суд Москвы зарегистрировал иск футболиста Павла Мамаева к бывшей жене Алане. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

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В электронной базе указано, что спортсмен намерен взыскать с экс-супруги «неосновательное обогащение». Других подробностей не приводится.

Ранее Алана Мамаева в своих соцсетях заявила, что спортсмен намерен отсудить у неё 10 млн 20 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По её словам, она получила досудебную претензию от экс-супруга, который решил, что во время брака она «как-то неосновательно обогатилась».

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ФОТО: Соцсети
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