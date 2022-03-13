Европарламент: отстранение российских спортсменов является расизмом
Решение международных спортивных федераций не допустить российских атлетов к участию в соревнованиях является расизмом, сообщает РИА Новости спорт со ссылкой на заявление члена Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Кристин Андерсон.
По её словам, права человека не должны ущемляться из-за его пола, места происхождения, расы, языка, а также религиозных или политических взглядов. Как заявила депутат, те ограничительные меры, «которые были наложены на спортсменов из России и представителей сферы культуры в связи с ситуацией на Украине, — это проявление расизма в чистом виде».
Андерсон считает позором действие множества политических лидеров, которые, по ее мнению, «склоняют современное сообщество к племенам". «Видимо, никого из политиков это не смущает», — отметила депутат.
Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к спортивным федерациям с просьбой не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов. МОК также призвал не использовать флаги и гимны Белоруссии и России во время спортивных турниров.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,3 млн+48 154 / сут.
Умерли
360 тыс.+630 / сут.
Выздоровели
15,4 млн+157 тыс. / сут.
- Боррель: Россия может расширить военную деятельность против НАТО
- Минпромторг России потребовал от металлургов снизить цены на продукцию
- СМИ: Украина получит от США противотанковые и зенитные системы
- Европарламент: отстранение российских спортсменов является расизмом
- Давление Запада: Вучич сообщил, что Сербия сократит число авиарейсов в Россию
- Рогозин: Жадность заставит западные бренды вернуться в Россию
- В России жалуются на сбои в работе Telegram
- На Украине объявлена охота на желающих эвакуироваться в Россию граждан
- Эксперт: санкции откроют россиянам другие страны
- СМИ: антироссийские санкции раскалывают ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru