Европарламент: отстранение российских спортсменов является расизмом

По её словам, права человека не должны ущемляться из-за его пола, места происхождения, расы, языка, а также религиозных или политических взглядов. Как заявила депутат, те ограничительные меры, «которые были наложены на спортсменов из России и представителей сферы культуры в связи с ситуацией на Украине, — это проявление расизма в чистом виде».

Андерсон считает позором действие множества политических лидеров, которые, по ее мнению, «склоняют современное сообщество к племенам". «Видимо, никого из политиков это не смущает», — отметила депутат.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к спортивным федерациям с просьбой не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов. МОК также призвал не использовать флаги и гимны Белоруссии и России во время спортивных турниров.

