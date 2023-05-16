Строительные работы на Ледовом дворце в Ясенево завершатся в этом году
Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что ледовый дворец в Ясенево готов почти на 90%, строительно-монтажные работы планируется закончить до конца года.
В спортивном комплексе можно будет тренироваться и проводить официальные соревнования по фигурному катанию и хоккею районного и межрайонного уровня, а также организовывать ледовые шоу и массовые катания.
Загрутдинов отметил внешний облик дворца, который подчеркивает его индивидуальность. Витражное остекление фасада здания, более 200 колонн по периметру здания придают сооружению особенный вид.
Внутри – суперсовременный спорткомплекс, который сможет единовременно вместить более 400 человек в смену, а трибуны рассчитаны на 500 зрителей. В комплексе будут две ледовых арены, два тренажерных и десять хореографических залов, зал акробатики и реабилитационный блок.
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