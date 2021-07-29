«Странное ощущение». Колесников посетовал на отсутствие гимна на ОИ-2020

Двукратный призёр Олимпийских игр 2020 Климент Колесников заявил о сожалении, что на Играх не может звучать российский гимн. Однако, по его словам, главное – не гимн, а результат.

«Это немножко странное ощущение, потому что когда в первые дни мы выступали с Женей Рыловым и он занял первое место, мы выходили на пьедестал, и должен был бы по идее играть российский гимн, а вместо него играл Чайковский, то было немного странно, потому что хотелось петь вместе с гимном. Однако для меня лично это не играет большой роли, так как я вкладываюсь полностью в свой результат и в то, что я хочу показать на соревнованиях», - цитирует спортсмена специальный корреспондент НСН в Токио Наталья Шатова.

Колесников на ОИ-2020 выиграл серебряную медаль в стометровке на спине, а затем – бронзовую медаль вольным стилем.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm (https://nsn.fm/) и в Telegram-канале «Радиоточка НСН (https://t.me/nsnfm)».

