Сторожук покинул пост главного тренера ФК «Ахмат»

Главный тренер ФК «Ахмат» Александр Сторожук покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба грозненской команды.

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В сообщении говорится, что трудовой договор со специалистом и его тренерским штабом был расторгнут по согласию сторон.

«Готовить «Ахмат» к ближайшей игре будет новый главный тренер, имя которого будет объявлено в ближайшее время», - указали в клубе.

Ранее российский тренер Леонид Слуцкий продлил контракт с китайским клубом «Шанхай Шэньхуа», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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