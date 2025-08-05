Сторожук покинул пост главного тренера ФК «Ахмат»

В сообщении говорится, что трудовой договор со специалистом и его тренерским штабом был расторгнут по согласию сторон.

«Готовить «Ахмат» к ближайшей игре будет новый главный тренер, имя которого будет объявлено в ближайшее время», - указали в клубе.

Ранее российский тренер Леонид Слуцкий продлил контракт с китайским клубом «Шанхай Шэньхуа», сообщает RT.

