Сторожук покинул пост главного тренера ФК «Ахмат»
5 августа 202516:17
Главный тренер ФК «Ахмат» Александр Сторожук покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба грозненской команды.
В сообщении говорится, что трудовой договор со специалистом и его тренерским штабом был расторгнут по согласию сторон.
«Готовить «Ахмат» к ближайшей игре будет новый главный тренер, имя которого будет объявлено в ближайшее время», - указали в клубе.
Ранее российский тренер Леонид Слуцкий продлил контракт с китайским клубом «Шанхай Шэньхуа», сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru