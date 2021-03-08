Стерлинг подтвердил реванш с Петром Яном

Чемпион UFC Алджамейн Стерлинг принял решение дать реванш российскому бойцу Петру Яну, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из членов команды бойца.

UFC проведет повторный бой между Яном и Стерлингом

«Алджамейн готов дать реванш», — цитирует представителя команды спортсмена URA.RU.

По его словам, американскому бойцу потребуется восстановиться в течение некоторого времени. После боя, состоявшегося накануне, Стерлинг оказался в больнице.

Напомним, 7 марта в бою Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между Стерлингом и Яном после запрещенного удара россиянина он был дисквалифицирован. В тот же день организаторы решили провести повторный поединок.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СпортДисквалификацияСмешанные Единоборства
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