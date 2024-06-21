«Самая сильная игра!» Семин назвал Испанию главным фаворитом Евро-2024
Испания имеет все шансы на победу, а вот Италия не готова стать чемпионом Европы по футболу, заявил Юрий Семин.
Если испанцы сохранят такой же высокий уровень до конца чемпионата, то станут одними из главных претендентов на звание чемпионов Евро-2024 по футболу. Таким мнением в беседе с НСН поделился бывший тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин.
В четверг 20 июня сборная Испании обыграла сборную Италии со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы в Германии. Встреча участников группы B прошла в немецком городе Гельзенкирхен. Таким образом, испанцы набрали шесть очков и гарантировали себе участие в 1/8 финала турнира. Итальянцы же с тремя очками пока что разместились на второй строчке турнирной таблицы. Семин отметил, что восхищен игрой сборной Испании.
«Прекрасный матч сборной Испании! Если они этот уровень продержат до конца чемпионата, то они вне сомнений будут одними из главных претендентов на чемпионское звание. В Испании большая группа талантливых игроков, особенно атакующих, например, Педри, Уильямс. Есть группа опытных футболистов, которые на сегодняшний момент показывают самую сильную игру. Испанцы провели просто выдающийся матч. Голов забили немного, но реализовали все свои моменты», - считает Семин.
Комментируя игру итальянской сборной, Семин выразил мнение, что Италия имеет малые шансы на победу в Евро-2024.
«Итальянцы на сегодняшний момент не готовы стать чемпионами», - заявил он.
Ранее сборная Германии одержала победу над командой Венгрии во втором туре группового этапа чемпионата Европы и вышла в плей-офф, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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