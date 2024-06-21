«Самая сильная игра!» Семин назвал Испанию главным фаворитом Евро-2024

«Прекрасный матч сборной Испании! Если они этот уровень продержат до конца чемпионата, то они вне сомнений будут одними из главных претендентов на чемпионское звание. В Испании большая группа талантливых игроков, особенно атакующих, например, Педри, Уильямс. Есть группа опытных футболистов, которые на сегодняшний момент показывают самую сильную игру. Испанцы провели просто выдающийся матч. Голов забили немного, но реализовали все свои моменты», - считает Семин.

Комментируя игру итальянской сборной, Семин выразил мнение, что Италия имеет малые шансы на победу в Евро-2024.

«Итальянцы на сегодняшний момент не готовы стать чемпионами», - заявил он.

Ранее сборная Германии одержала победу над командой Венгрии во втором туре группового этапа чемпионата Европы и вышла в плей-офф, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



