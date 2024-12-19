Станкович признан лучшим тренером в РПЛ по итогам ноября-декабря

При этом, как подчеркивается, наставник красно-белых победил за явным преимуществом.

«Его кандидатуру поддержали все эксперты РПЛ, четыре из пяти комментаторов "Матч Премьер" и почти 63% болельщиков», - уточнили в РПЛ.

Футболисты «Спартака» выиграли все пять матчей, проходивших в ноябре-декабре в российском футбольном чемпионате.

Ранее тренера «Спартака» Станковича оштрафовали за неспортивное поведение, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

