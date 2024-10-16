Станислава Черчесова оштрафовали за шутку про казахский язык

Бывшего главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, ныне тренирующего национальную команду Казахстана, оштрафовали за шутку про казахский язык. Об этом сообщает РБК.

Тренер Черчесов начал учить казахский язык

Инцидент произошёл 13 октября после матча против сборной Словении. Черчесов поинтересовался у задавшего ему вопрос на казахском журналиста, не на французском ли языке он говорит.

Ситуация возмутила Министерство туризма и спорта Казахстана, потребовавшего от специалиста объяснений. В Казахстанской федерации футбола заявили, что Черчесов пошутил, однако это не спасло тренера от штрафа в размере 738,4 тысячи тенге (около 150 тысяч рублей).

Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне зарегистрировал жалобу экс-главного тренера футбольного клуба ЦСКА Владимира Федотова на команду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ШтрафКазахстанТренерСтанислав Черчесов

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