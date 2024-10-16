Станислава Черчесова оштрафовали за шутку про казахский язык

Инцидент произошёл 13 октября после матча против сборной Словении. Черчесов поинтересовался у задавшего ему вопрос на казахском журналиста, не на французском ли языке он говорит.

Ситуация возмутила Министерство туризма и спорта Казахстана, потребовавшего от специалиста объяснений. В Казахстанской федерации футбола заявили, что Черчесов пошутил, однако это не спасло тренера от штрафа в размере 738,4 тысячи тенге (около 150 тысяч рублей).

Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне зарегистрировал жалобу экс-главного тренера футбольного клуба ЦСКА Владимира Федотова на команду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

