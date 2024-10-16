Станислава Черчесова оштрафовали за шутку про казахский язык
Бывшего главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, ныне тренирующего национальную команду Казахстана, оштрафовали за шутку про казахский язык. Об этом сообщает РБК.
Инцидент произошёл 13 октября после матча против сборной Словении. Черчесов поинтересовался у задавшего ему вопрос на казахском журналиста, не на французском ли языке он говорит.
Ситуация возмутила Министерство туризма и спорта Казахстана, потребовавшего от специалиста объяснений. В Казахстанской федерации футбола заявили, что Черчесов пошутил, однако это не спасло тренера от штрафа в размере 738,4 тысячи тенге (около 150 тысяч рублей).
Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне зарегистрировал жалобу экс-главного тренера футбольного клуба ЦСКА Владимира Федотова на команду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рютте: В НАТО изучают «план победы» Зеленского
- Массовый сбой в работе сервисов Apple произошел по всему миру
- Мошенники стали чаще похищать деньги, предлагая подработку на маркетплейсах
- Мурашко: 39 миллионов россиян сделали прививку против гриппа
- В МВД рассказали о новой схеме кражи аккаунтов в Telegram
- В Египте собака забралась на вершину пирамиды Хеопса
- Станислава Черчесова оштрафовали за шутку про казахский язык
- СМИ: Митингующие на Майдане в Киеве отправились к зданию кабмина Украины
- Путин: Врачи рекомендуют выбирать российские вакцины от гриппа
- Prada и Axiom Space представили дизайн скафандров для новой лунной миссии НАСА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru