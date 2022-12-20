Станислав Поздняков сохранил пост президента Олимпийского комитета РФ

Отмечается, что Поздняков, возглавляющий ОКР с 2018 года, был единственным кандидатом. На заседании делегатов Олимпийского собрания в Москве он был переизбран единогласно.

Ранее Поздняков заявил, что Азия - не только географическая территория, но и новые возможности для спортсменов из России, а также соседних стран, сообщает RT.

