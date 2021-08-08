Поздняков: Международная федерация гимнастики работает с обращением ОКР с опозданием
Международная федерация гимнастики (FIG) с опозданием работает с обращением Олимпийского комитета России (ОКР) по ситуации с судейством в финале соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх. Об этом сообщил президент ОКР Станислав Поздняков. «К сожалению, они пропустили дедлайн, который мы указали в письме, они работают над нашим обращением уже с опозданием», - сказал Поздняков.
Накануне ОКР сформировал и отправил запрос в FIG. В субботу россиянка Дина Аверина набрала 107,650 балла в личном многоборье и выиграла серебро Олимпиады, Арина Аверина стала четвертой (102,100). Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), которая во время упражнений с лентой допустила потерю предмета.
Сборная России заняла пятое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.
Напомним, специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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