Экс-тренер сборной России объяснил увольнение Черчесова из сборной Казахстана
Оценивая работу того или иного специалиста в первую очередь отталкиваются от итогового результата. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший наставник сборной России Борис Игнатьев.
Комментируя увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана, он отметил, что данная команда не располагает большими мастерами, способными «претендовать на что-то знаковое».
«Поэтому и он, наверное, не очень желал остаться. С таким материалом добиться большого прогресса сложно», - отметил Игнатьев.
Он также добавил, что Черчесов сможет найти другую команду и «показать своё истинное лицо».
Ранее Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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