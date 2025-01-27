Экс-тренер сборной России объяснил увольнение Черчесова из сборной Казахстана

Оценивая работу того или иного специалиста в первую очередь отталкиваются от итогового результата. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший наставник сборной России Борис Игнатьев.

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Комментируя увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана, он отметил, что данная команда не располагает большими мастерами, способными «претендовать на что-то знаковое».

«Поэтому и он, наверное, не очень желал остаться. С таким материалом добиться большого прогресса сложно», - отметил Игнатьев.

Он также добавил, что Черчесов сможет найти другую команду и «показать своё истинное лицо».

Ранее Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
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