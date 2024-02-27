«Станем одними из первых!»: Семин поддержал новые требования к футбольным судьям

В первых турах после возобновления сезона арбитры будут объяснять решения в нескольких матчах, к концу турниров эта практика будет распространяться на все встречи. Соответствующее решение принял Российский футбольный союз, аналогичный эксперимент сейчас проводится в Мексике и Португалии.



«Мы находимся в общем тестировании, которое проводят УЕФА и ФИФА. Ничего негативного в этом нет, я смотрю на это только с положительной стороны. Будет больше ясности. Судьи начнут объяснять свои решения, больше ответственности перед болельщиками. На мой взгляд, будет значительно понятнее, почему назначен тот или иной пенальти. Для нашего футбола сейчас это хорошо, новые веяния. И, может, мы станем одними из первых, кто будет этим пользоваться. Был матч между «Динамо» и «Факелом» (18-й тур, прим. ред). Ни для кого не был понятен пенальти, назначенный в ворота москвичей. Если бы судья конкретно объяснил сразу свое решение, наверное, было бы более прозрачно», - сказал Семин.

Валерий Непомнящий сошелся во мнении с коллегой касаемо пользы для футбола, однако допустил, что эта мера может замедлить темп игры.

«Я примерно видел, как судьи будут докладывать о своих решениях. Вполне согласен, что это не навредит нашему футболу. Но если там будут переговоры с системой VAR, это будет еще больше затягивать игру. Все это ее замедляет, и будут дополнительные разговоры после этих решений, еще больше возмущений и судьями, и VAR. Нужно сделать, чтобы судьи озвучивали только принятые решения VAR – ничего другого нельзя делать», - сказал Непомнящий.

Ранее Юрий Семин в разговоре с НСН оценил введение синей карточки в футболе.

