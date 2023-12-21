Европейский суд признал незаконным запрет УЕФА и ФИФА на создание Суперлиги
Европейский союз признал незаконными действия УЕФА и ФИФА, которые ранее запретили создание Суперлиги.
Турнир продвигают ряд топовых футбольных клубов, в том числе Барселона, мадридский «Реал» и «Ювентус» в качестве альтернативы Лиге чемпионов, обвиняя федерации в злоупотреблении доминирующим положением.
УЕФА наложила вето на создание Суперлиги, суд же постановил, что Суперлига имеет право на существование, говорится в постановлении на сайте суда.
В случае появления турнира руководство обещает командам большие выплаты, чем от УЕФА.
Накануне стало известно, что Российский футбольный союз подписал контракт на товарищеский матч с национальной сборной Сербии. Матч пройдет в марте, уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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