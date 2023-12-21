Европейский суд признал незаконным запрет УЕФА и ФИФА на создание Суперлиги

Власти Москвы предупредили о затруднениях на дорогах из-за непогоды

К «Спортивным выходным» в этом году присоединилось в полтора раза больше человек

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Главный педиатр Москвы призвал не оставлять дошкольников на новогоднее застолье

Россияне назвали спортсменом года Романа Костомарова