Стало известно о планах ПСЖ заменить самого дорогого футболиста мира на Роналду
Парижский ПСЖ планирует подписание контракта с форвардом «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, пишет AS.
По информации источника, такую инициативу выразил президент клуба Нассер Аль-Хелайфи. Переход планируется оформить через год, когда у португальца истечет контракт с туринцами.
Трансфер также поможет ПСЖ заменить Килиана Мбаппе, который летом 2022-го станет свободным агентом, так как не хочет продлевать соглашение с парижанами. Уточняется, что Аль-Хелайфи всегда мечтал собрать в своей команде самых ярких звезд футбола: Неймара, Лионеля Месси и Роналду.
Ранее Криштиану Роналду не взяли в символическую сборную чемпионата Европы по футболу. В ворота символической сборной определили голкипера сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму, который был признан лучшим игроком Евро-2020. В списке защитников присутствуют англичане Кайл Уокер и Гарри Магуайр, а также итальянцы Леонардо Бонуччи и Леонардо Спинаццола.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru