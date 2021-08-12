Стало известно о планах ПСЖ заменить самого дорогого футболиста мира на Роналду

Парижский ПСЖ планирует подписание контракта с форвардом «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, пишет AS.

По информации источника, такую инициативу выразил президент клуба Нассер Аль-Хелайфи. Переход планируется оформить через год, когда у португальца истечет контракт с туринцами.

Трансфер также поможет ПСЖ заменить Килиана Мбаппе, который летом 2022-го станет свободным агентом, так как не хочет продлевать соглашение с парижанами. Уточняется, что Аль-Хелайфи всегда мечтал собрать в своей команде самых ярких звезд футбола: Неймара, Лионеля Месси и Роналду.

Ранее Криштиану Роналду не взяли в символическую сборную чемпионата Европы по футболу. В ворота символической сборной определили голкипера сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму, который был признан лучшим игроком Евро-2020. В списке защитников присутствуют англичане Кайл Уокер и Гарри Магуайр, а также итальянцы Леонардо Бонуччи и Леонардо Спинаццола.







