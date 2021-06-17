Стало известно, когда Марио Фернандес вернётся к тренировками со сборной России
Защитник ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандес избежал повреждения позвоночника и сотрясения головного мозга, сообщает пресс-служба национальной команды.
В сообщении говорится, что бразилец пройдет весь необходимый комплекс лечения, после чего сможет вернуться в расположение национальной сборной и через несколько дней приступить к тренировкам.
Фернандес был травмирован в Евро-2020 против команды Финляндии. После того, как он неудачно упал на спину, его унесли с поля на носилках. Игра закончилась победой сборной России со счётом 1:0.
Ранее в матче против Финляндии падением «отметился» и главный тренер сборной России Станислав Черчесов, сообщает RT. Он не удержался на ногах по ходу первого тайма и упал в своей технической зоне.
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