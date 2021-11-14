Стали известны стартовые составы сборных России и Хорватии

Сборные команды России и Хорватии объявили стартовые составы на матч отбора ЧМ-2022. Он начнется в 17:00 мск на стадионе «Полюд» в Сплите.

«Ничья - и мы в Катаре»: Сборная России готовится к решающему отборочному матчу на ЧМ-2022

Капитаном сборной России станет защитник Георгий Джикия, сообщается на сайте УЕФА. Также в сборную вошли Матвей Сафонов (вратарь), Вячеслав Караваев, Игорь Дивеев, Федор Кудряшов, Даниил Фомин, Александр Головин, Дмитрий Баринов, Федор Смолов, Алексей Ионов и Зелимхан Бакаев.

Хорваты выйдут на поле Лука Модрич (капитан), Иво Грбич (голкипер), Деян Ловрен, Йосип Юранович, Борна Соса, Марсело Брозович, Марио Пашалич, Йошко Гвардиол, Никола Влашич, Андрей Крамарич и Иван Перишич.

Перед решающим туром сборная России возглавляет турнирную таблицу группы с 22 очками. У Хорватии на два балла меньше. Россиянам для прямой путевки на чемпионат мира в Катаре достаточно будет не проиграть.

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Фото: facebook.com/TeamRussia
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